الترجي هدفه لقب كأس السوبر الإفريقي ويركز لإنهاء الانتظار

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أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، ان لاعبيه يدخلون مباراة الجمعة ضد الزمالك المصري على لقب الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم، مركزين لتحقيق لقب يغيب عن خزائنهم منذ 25 عاما.

ويلتقي الفريقان مساء الجمعة على ستاد ثاني بن جاسم في نادي الغرافة بالعاصمة القطرية، حيث يبحث الزمالك حامل لقب كأس الاتحاد (الكونفدرالية) عن لقب رابع في الكأس السوبر وأول منذ عام 2003، بينما يأمل الترجي في إحراز لقبه الثاني بعد تتويج يتيم عام 1995، ليواصل تزعم الكرة القارية بعد نيله لقب دوري الأبطال في الموسمين الماضيين.

وقال تراوي، مساعد مدرب الترجي معين الشعباني "نعرف انها مباراة 90 دقيقة من أجل الفوز بلقب إفريقي غاب عنا مدة طويلة"، مضيفا "حضَرنا كما يجب لمباراة الغد. في العام الماضي لم يحالفنا الحظ للفوز بالسوبر الإفريقي" بعد الخسارة بنتيجة 1-2 أمام الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان يقوده في حينه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الحالي للزمالك.

أضاف مساعد المدرب التونسي "الفريق تغير بنسبة 70 بالمئة لكن وضعنا السوبر ضمن أهدافنا" منذ بداية الموسم، مشيرا الى ان المباراة "لن تكون مباراة سهلة ضد فريق محترم جدا هو الزمالك (...) من يكون حاضرا أكثر ويركز بشكل أكبر" هو من سيتمكن من الفوز.

وشدد على ان الفريق "حضر للمباراة كما يجب ولم نترك شيئا للحظ"، مضيفا "الأهم العام الماضي اننا كنا على الورق مرشحين للفوز بالسوبر. ربما هذا الأمر أيضا جعلنا نخسر السوبر، وللأسف لم نحصل عليها. هذا العام حضَرنا لاعبينا لان كرة القدم تلعب فوق الميدان وليس على الأوراق (...) ثمة تركيز كبير مطلوب لأكثر من 90 دقيقة من أجل الفوز".

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وتابع "الأهم ان نكون غدا مركزين كما يلزم وحاضرين على المستوى الذهني (...) أمامنا هدف هو من أهدافنا لهذا العام وآمل في الا تفوتنا الكأس".

وسيكون موعد الغد بين الفريقين على ستاد ثاني بن جاسم الذي يتسع لنحو 25 ألف متفرج، الأول من ثلاثة ستجمع بينهما في غضون ثلاثة أسابيع: فبعد الكأس السوبر، يلتقي الفريقان في نهاية الأسبوع الأخير من شباط/فبراير الحالي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في مصر، على ان يخوضا لقاء الإياب بعدها بأسبوع في تونس.

وشدد تراوي على ان الفريق "يأخذ الأمور خطوة بخطوة، مباراة بمباراة (...) بالنسبة إلينا مباراة الغد هي الأهم، ولاحقا لدينا الوقت للتحضير لمباراتي الدور ربع النهائي في دوري الأبطال".

وأكد المدرب المساعد ان فريقه سيفتقد في مباراة الغد مدافعه الجزائري عبد القادر بدران الغائب بسبب إصابة عضلية تعرض لها في الدوري التونسي.