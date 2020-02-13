الإمارات تمنح كريستيانو رونالدو الإقامة الدائمة









اسماء السيد - حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفي الحالي والريال السابق على الإقامة الدائمة في دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي بمنح حزمة من التأشيرات طويلة الأمد، وتأكيداً على مكانة الدولة، كحاضنة للمواهب والمبدعين والعلماء ورواد الأعمال.

ولن يتم تطبيق القرار على رونالدو فقط، بل إن هناك عدد آخر من المبدعين في كافة المجالات، وكذلك العلماء، إلا أن نجوم الرياضة العالمية يحظون بمكانة خاصة، وتلقى أخبارهم رواجاً سريعاً سواء على مستوى الإعلام العربي أو العالمي، كما حصل 6 من نجوم الرياضة على نفس الإقامة الدائمة في دولة الإمارات.

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وهؤلاء النجوم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية كما يطلق عليها، لويس فيغو نجم منتخب البرتغال ونادي ريال مدريد سابقاً، وروبرتو كارلوس النجم البرازيلي السابق، وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، وميراليم بيانيتش لاعب اليوفي ومنتخب البوسنة، ولوكاكو لاعب إنتر ميلان ومنتخب بلجيكا، ونجم التنس الصربي ديوكوفيتش.

وهناك نجوم آخرون تم ترشيحهم للحصول على الإقامة الذهبية، نظراً لإقامتهم المستمرة في دبي منذ سنوات بعيدة، حيث تعد الإمارات وطناً ثانياً لهم، ومن بينهم نجم التنس السويسري روجيه فيدرر، واللاعب الإيفواري ديديه دروغبا نجم تشيلسي السابق، والفرنسي أريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة، والذي يتمسك بإقامة عائلته في دبي حالياً، حيث تدرس إبنته في إحدى مدارس دبي.