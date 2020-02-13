شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجي .. أيمن منصور يكشف أخطر أسلحة الفريق التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أيمن منصور نجم الزمالك السابق، الفريق البيض من قوة الأطراف لدى الترجي التونسي قبل مواجهة السوبر الافريقي بين الفريقين غداً الجمعة، مشيراً إلي أن الكرات العرضية هي الأخطر للفريق التونسي .

ويواجه الزمالك بطل الكونفدرالية مع الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا ، مساء غداً جمعة ، علي ملعب حمد الغرافة في نهائي السوبر الافريقي.

وقال أيمن منصور في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، "الأطراف هي الأقوي في خطوط الترجي وأهم مفاتيح لعبه وسيضغطوا بقوة من أجل الاختراق وإرسال الكرات العرضية منها وهي أهم أسلحتهم".

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وأضاف نجم الزمالك السابق ، أنه يجب علي لاعبي الزمالك التركيز الكامل والتأمين الدفاعي من الجبهتين اليمنى واليسرى لشل حركة فريق الترجي التونسي.