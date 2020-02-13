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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الزمالك برباعية والمقاولون يكتسح بخماسية في دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر
وسجل أهداف الأهلي كل من، محمد أسامة ميدو بعد مرور 6 ثواني فقط، وأضاف عمر جودة الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول والدقيقة 65 في الشوط الثاني على الترتيب، قبل أن يسجل الزمالك هدفه الأول في الدقيقة 85، ثم يعود خالد السيد لاعب الأهلي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع.
بهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 37 معززا صدارته لقمة جدول المسابقة، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 32 في المركز الثالث.
فريق 2004 بالأهلي يبلغ رصيده إلي 37 نقطة ، جمعها من الفوز في 11 مباريات والتعادل في 4 مباريات والهزيمة مرتين، ويأتي خلفه إنبي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، ثم الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2004 بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وسيد الغزاوي طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي إخصائيا للتدليك.
على الجانب الآخر يقود شباب الزمالك جهاز فتي مكون من: سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس ، وخالد عمران اداريا واشرف محمود اخصائي تأهيل.
فيما اكتسح المقاولون العرب، فريق الجونة بخماسية مقابل هدفين، شباب خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر واحرز اهداف المقاولون محمد سعيد هدفين وعبدالرحمن اكمل هدف وحازم إسماعيل هدف وفادى طه هدف، وحضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء، و يقود جهاز فنى للمقاولون محمود الشيمى مدير فنى وطلعت حسن مدرب وحازم فرج مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومحمد حسام اصابات ملاعب.
وجاءت باقي نتائج الجولة كالتالي:
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