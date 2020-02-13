شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي ضد الزمالك.. كارتيرون عن غياب شيكابالا: غدا ستضح الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك احترامه لفريق الترجي التونسي قبل مواجهتهما غدا في السوبر الإفريقي، مشيرا إلى احترامه أيضا لمديره الفني الذي يراه قد قدم مستوي رائعا مع الترجي.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن المباراة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن بطل تونس ، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاء حسنا في كل البطولات.

وعن سؤاله عن وجود محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الزمالك في المباراة غدا، شدد كارتيرون على أن الإجابة عن هذا السؤال ستتم معرفتها غدا.

وفيما يخص التونسي فرجاني ساسي فقد شدد المدير الفني للزمالك على اعتزازه باللاعب واصفا إياه بالشخص المثالي ولاتوجد أي أزمات معه .. معتبرا أنه يعرف الترجي مثلما هو يعرفه تماما وتحدث معه عن الترجي والمباراة التي تجمعهما غدا.

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كما أوضح كارتيرون أنه ليس هناك استعداد خاص للمباراة نظرا لضغط المباريات على الفريق محليا وإفريقيا.. كما أنه يعرف الترجي جيدا، فهو فريق كبير ومدربه مصنف عالميا ومواجهته صعبة ولكن الفريقين كتاب مفتوح لكل منهما.

تفوق باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك علي فريق الترجي في 3 مباريات من قبل وتعرض للخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز مع الأهلي المصري في مباراتين بدوري ابطال افريقيا، الاولي في دور المجموعات بهدف نظيف أحرزه وليد ازارو لاعب الأهلي السابق والمعار الي الاتفاق السعودي بداية من يناير الماضي، اما المواجهة الثانية التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي كانت مع الأهلي في نفس الموسم ولكن في مباراة الذهاب بنهائي البطولة وانتهت المباراة بفوز الأهلي الذي كان يقوده فنيا كارتيرون بثلاثة أهداف مقابل هدف احرزها وليد سليمان " هدفين " وعمرو السولية ، بينما احرز هدف الترجي يوسف البلايلي.

المباراة الثالثة التي حقق فيها كارتيرون الفوز علي الترجي التونسي كانت في السوبر الافريقي الموسم الماضي ولكن كان الفرنسي يتولى وقتها القيادة الفنية لفريق الرجاء المغربي، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف، في حين تبقي الخسارة الوحيدة لكارتيرون من الترجي في مباراة العودة بنهائي دوري ابطال افريقيا حيث خسر الأهلي بثلاثية نظيفة وخسر معها لقب البطولة موسم 2017 / 2018.

المواجهة الخامسة بين كارتيرون والترجي التونسي غدا ولكن هذه المرة مع فريق ثالث وهو الزمالك المصري، وتبقي مباراة السوبر غدا بين الزمالك والترجي هي المواجهة الثانية علي نفس اللقب بين كارتيرون والتونسي معين الشعباني علي التوالي حيث التقي كلا المدربين علي لقب السوبر الافريقي الموسم الماضي بين الرجاء والترجي.