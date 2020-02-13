شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات لجنة مسابقات القسم الثاني للأسبوع الـ12 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة مسابقات القسم الثاني اجتماع لمناقشة ما اسفرت عنه مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري وجاءت القرارات كالتالي :إيقاف أدهم حسن عريف لاعب نادي محافظة الفيوم "مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام البنك الأهلى .

-إيقاف محمد أشرف محمد عبدالقادر لاعب نادي بنى سويف مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام المنيا.

إيقاف إيهاب فؤاد عبد الحافظ لاعب نادي بترول اسيوط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام سوهاج.

- إيقاف إيمانويل اوفوي اجيبتور ومصطفي يوسف عبدالحميد أمين لاعبي نادي الداخلية مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام الزرقا.

التنبيه على نادي الشبان المسلمين بقنا بضرورة تواجد لوحة تبديل لاعبين أثناء المباراة دون عقوبة لكونها أول مرة.

إيقاف اللاعب أحمد عبدالمنعم سيد ابراهيم و محمد مجدي محمد يوسف لاعبي نادي الشبان المسلمين بقنا "مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما أمام الإعلاميين.

- ايقاف أحمد أيمن أحمد محمود لاعب نادي النجوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام كوكاكولا.

إيقاف أيمن محمد سعيد حفيظ لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام القناة.

إيقاف اللاعب ايمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن لاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم مباراة واحدة " لتكرار حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه امام القناة وتوقيع غرامة مالية علية مقدارها 250 جنيهاً " مائتان وخمسون جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد

- ايقاف عمر طارق سعيد حسانين لاعب الترسانة" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المريخ.

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- ايقاف عصام مصطفي محمد نصار لاعب نادي المنصورة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام غزل المحلة.

- ايقاف مروان محمد عبدالوهاب محمود لاعب الاولمبى" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام العاب دمنهور .

ايقاف سامح يحيى حسن مدرب عام نادي الاولمبى مباراة واحدة اعتباراً من تاريخ القرار وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام العاب دمنهور

ايقاف صابر عبدالعزيز النحراوى مسئول شئون لاعبين نادي العاب دمنهور مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد لنزوله ارض الملعب بدون إذن للاحتفال بالهدف فى مباراة فريقه امام الاولمبى والتنبيه بالالتزام بالمنطقة الفنية بالملعب.

توقيع غرامة مالية على نادي العاب دمنهور مقدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار واقعة إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة.

إيقاف أحمد ماجد مجاهد لاعب نادي الحمام" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام دكرنس.

توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة قدارها 500 جنية " خمسمائة جنيهاً " تسدد لخزينة الاتحاد بمعرفة النادي بسبب نزول بعض الافراد الغير مسموح بتواجدهم في أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة عقب نهاية المباراة فى مباراة النادى امام ابو قير للاسمدة والتنبيه بالالتزام بشروط ونظام المسابقة للافراد المصرح بتواجدهم أثناء المباريات لعدم مضاعفة العقوبة الموقعة.

إيقاف إبراهيم الشهيدي المدير الفني لنادي بيلا مباراة واحدة و توقيع غرامة مالية عليه مقدارها 250 جنية " مائتان وخمسون "تسدد بمعرفة النادي لخزينة الاتحاد بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه أمام الرجاء.

إيقاف أحمد أبو الخير عمر محمود لاعب نادي بيلا مباراة واحدة بسبب الطرد لحصوله على الإنذار الثاني فى مباراة فريقه أمام الرجاء.

وقررت اللجنة إقامة مباراة بلدية المحلة × المنصورة بالأسبوع (15) بالمجموعة الثالثة يوم الاربعاء الموافق 19/2/2020 بإستاد بلدية المحلة الساعة 2.30 وذلك بدلاً من اقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وذلك بناء على طلب الجهات الامنية ، وإقامة مباراة بيلا × ابوقير للأسمدة بالدوري العام القسم الثاني بالأسبوع (15) بالمجموعة الثالثة يوم الخميس الموافق 20/2/2020 بإستاد كفر الشيخ الساعة 2.30 وذلك بدلاً من اقامتها يوم الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وذلك لخوض نادي ابوقير للأسمدة مباراة مع حرس الحدود بمسابقة كاس مصر يوم السبت الموافق 15/2/2020م .