غياب نجمى الشرقية عن مباراة دقادوس بسبب الإيقاف

تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن المباراة المقبلة أمام نادي دقادوس، ضمن منافسات الجولة العشرون من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث.

حيث يغيب كل من أحمد عبدالغني "غنوة" الظهير الأيمن للفريق، وحامد فيصل

لاعب خط الوسط، بسبب الإيقاف.

وحصل غنوة على الإنذار الثالث له في مباراة الفريق الماضية أمام نادي سرس الليان، بينما تم طرد فيصل في الشوط الثاني، ليتأكد غيابهما

عن مباراة دقادوس المقبلة.

ويعد كل من أحمد عبدالغني "غنوة"، وحامد فيصل آحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للشرقية في مباريات الفريق منذ بداية مسابقة دوري القسم الثالث هذا الموسم.

ويواجه الشرقية نظيره دقادوس بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري القسم الثالث.