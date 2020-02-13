تأكد غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، عن المباراة المقبلة أمام نادي دقادوس، ضمن منافسات الجولة العشرون من المجموعة العاشرة لدوري القسم الثالث.
حيث يغيب كل من أحمد عبدالغني "غنوة" الظهير الأيمن للفريق، وحامد فيصللاعب خط الوسط، بسبب الإيقاف.
وحصل غنوة على الإنذار الثالث له في مباراة الفريق الماضية أمام نادي سرس الليان، بينما تم طرد فيصل في الشوط الثاني، ليتأكد غيابهماعن مباراة دقادوس المقبلة.
ويعد كل من أحمد عبدالغني "غنوة"، وحامد فيصل آحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدير الفني للشرقية في مباريات الفريق منذ بداية مسابقة دوري القسم الثالث هذا الموسم.
ويواجه الشرقية نظيره دقادوس بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري القسم الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر غياب نجمى الشرقية عن مباراة دقادوس بسبب الإيقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.