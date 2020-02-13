هوكي الشرقية يعلن قائمته لمواجهة التصنيع

اعلن أحمد عبده المدير الفني لفريق الشرقية للدخان عن قائمة فريقه لمواجهة التصنيع ضمن بداية الدور الثاني لمسابقة الدوري العام، والمقرة مساء غد الجمعة على ملعب الشرطة. وجاءت القائمة كالاتي : فى حراسه المرمى محمد جمال ، مصطفي عبدالرازق مصطفي عبدالرازق اللاعبين محمد عصام إبراهيم كابتن الفريق، محمد حسن حامد محمد أحمد حسين محمد عثمان محمد، محمد عصام محمد ، عمرو محمد أحمد ، عمرو محمد الهادى ، عمرو السيد محمد ، محمد نجيب غريب ، على السيد فتحى ، مازن عثمان ،محمد أحمد عبدالحكيم ،وليد على عبدالغنى ، عبدالله جمال فضل ،محمود ممدوح ، عمرو السيد محمد ، محمد نجيب غريب ، على السيد فتحى ، مازن عثمان ،محمد أحمد عبدالحكيم ،وليد على عبدالغنى ، عبدالله جمال فضل ،محمود ممدوح ويحتل فريق الشرقية المركز الاول برصيد 25نقاط متصدر جدول الدوري العام الهوكي بفارق الشرقية صحاب المركز الثاني برصيد 23نقاط .

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