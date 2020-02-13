موعد ديربي الرياض بين النصر والشباب في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلا على نظيره فريق الشباب غدا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر الجولة الثامنة عشرة هو يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة.

موعد مباراة النصر و الشباب :..

تنطلق مباراة النصر والشباب في تمام الساعة ٥:٢٥ بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب :..

تذاع مباراة النصر والشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية

في حين كان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب النصر بنتيجة (3-0) في موسم 2013-2014. ويعد ناصر الشمراني قائد الشباب الحالي هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد 6 أهداف، بينما يعد حسن الراهب أكثر المسجلين للنصر في شباك الشباب برصيد 3 أهداف.

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة الثالثة)، انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

بتوقيت مصر، ٦:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والساعة ٧:٢٥ بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب :..تذاع مباراة النصر والشباب بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa sports2 HD" بصوت المعلق فارس عوض التقي النصر والشباب في 20 مواجهة بالدوري السعودي للمحترفين ، فاز الشباب في 8 لقاءات منها، مقابل 5 انتصارات للنصر، و7 تعادلات بين الفريقين.في حين كان الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب النصر بنتيجة (3-0) في موسم 2013-2014. ويعد ناصر الشمراني قائد الشباب الحالي هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين، برصيد 6 أهداف، بينما يعد حسن الراهب أكثر المسجلين للنصر في شباك الشباب برصيد 3 أهداف.الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الجولة الثالثة)، انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

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