محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الخميس، عن حصول اللاعب المصري محمدى صلاح علي جائزة أفضل لاعب في شهر يناير مقدمة من النادي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: " محمد صلاح أفضل لاعب لشهر يناير ".

وقدم النجم المصري أداء جيدًا مع الفريق هذا البشهر حيث سجل ثلاث أهداف، وصنع ثلاثة أخري خلال مبارايات بالدوري الإنجليزي. ويستعد المصري محمد صلاح لخوض مباراته القادمة مع ليفربول أمام نوريتش سيتي يوم السبت المقبل علي ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من

ويتصدر الريدز قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 73 نقطة بعد أن خاض 25 لقاء بالبطولة فاز في 25 منهم وتعادل في لقاء وحيد، وفي حالة فوزه في ال6 لقاءات المقبلة في البريميرليج، سيحصد اللقب هذا الموسم.

".وقدم النجم المصري أداء جيدًا مع الفريق هذا البشهر حيث سجل ثلاث أهداف، وصنع ثلاثة أخري خلال مبارايات بالدوري الإنجليزي. ويستعد المصري محمد صلاح لخوض مباراته القادمة مع ليفربول أمام نوريتش سيتي يوم السبت المقبل علي ملعب كارو رود، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي ويتصدر الريدز قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 73 نقطة بعد أن خاض 25 لقاء بالبطولة فاز في 25 منهم وتعادل في لقاء وحيد، وفي حالة فوزه في ال6 لقاءات المقبلة في البريميرليج، سيحصد اللقب هذا الموسم.

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