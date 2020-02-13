مدرب طلائع الجيش يدرس مشاهدة المباريات الأخيرة للمقاصة قبل مواجهة الكأس

يدرس الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني مشاهدة اخر خمس مباريات لفريق مصر المقاصة، قبل مواجهتهم يوم الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت، بدور الستة عشر لكأس مصر. المقبل باستاد بتروسبورت، بدور الستة عشر لكأس مصر. ويأتي ذلك بعدما استأنف الفريق الاول لطلائع الجيش تدريبه اليوم، بستاد جهاز تدريبه اليوم، بستاد جهاز الرياضة العسكري. وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية، من المران الثلاثاء عقب الخسارة امام الاهلي بثلاثة اهداف دون رد، الاثنين الماضي في الدوري الممتاز.

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