الهلال يفوز علي الفيحاء ويستمر في صدارة ترتيب الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزاً مهمًا على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على مدينة المجمعة الرياضية، ضمنمنافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز هدف الهلال الوحيد محمد البريك فيالدقيقة ٦٩ من زمن اللقاء.
بهذة النتيجة يعزز الهلال صدارته لترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، في حين يتجمد رصيد الفيحاء عن 54 نقطة في المركز الحادي عشر منتظراً ما ستسفر عنه باقي لقاءات الجولة.
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