شدد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي على أن الزمالك جاء إلى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الإفريقي رغم أن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي.
وأضاف جنش في المؤتمر الصحفي الخاص
كما أشار حارس الزمالك إلى أن أي لاعب يلعب في الزمالك يعد لاعبا كبيرا.. موضحا أن دور اللاعبين الكبار هو تحفيز كل اللاعبين والذين يعلم تماما أنهم على قدر المسئولية وجاهزون لكل التحديات.
ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الإفريقي على كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش: لاعبو الزمالك جاهزون للسوبر الإفريقي.. والجماهير المصرية داعم كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.