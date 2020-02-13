جنش: لاعبو الزمالك جاهزون للسوبر الإفريقي.. والجماهير المصرية داعم كبير

شدد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي على أن الزمالك جاء إلى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الإفريقي رغم أن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي.

وأضاف جنش في المؤتمر الصحفي الخاص

باللقاء، أن وجود الجماهير المصرية في المباراة غدا يعد حافزا كبيرا.. موجها لهم الشكر على الاستقبال الحار منهم للفريق، متمنيا أن يكون اللاعبون عند حسن الظن وينجحوا في إسعاد هذه الجماهير.كما أشار حارس الزمالك إلى أن أي لاعب يلعب في الزمالك يعد لاعبا كبيرا.. موضحا أن دور اللاعبين الكبار هو تحفيز كل اللاعبين والذين يعلم تماما أنهم على قدر المسئولية وجاهزون لكل التحديات.ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الإفريقي على كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ في قطر.