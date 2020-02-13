طائرة سموحة تحت 14 سنة أ بنات تفوز على الأهلى

فاز فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٤ سنة أ على نظيره الأهلى بنتيجة ٢/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة منطقة الجمهورية للكرة الطائرة .

ويضم فريق سموحه كلا من : تسنيم أيمن ، جنى أحمد السيد ، جنى أحمد جعفر ، جودى ممدوح ، جودى زياد ، حبيبة محمد ، حبيبة ابراهيم ،

رولا رامز ، ريتاج حسام ، سارة مصطفى ، ساره نعمان ، فريدة أسامه ، فريدة محمد ، فيروز شريف ، ملك بدر ، ملك خالد ، ملك عماد ، نور أحمد ، نور طارق ، نور محمد .