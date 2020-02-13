غوارديولا متخوف من اقالته إن لم يفز على ريال مدريد

أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا الخميس، تخوفه من امكانية إقالته من منصبه مدربا لمانشستر سيتي الإنكليزي فيما لو فشل بالتغلب على ريال مدريد الإسباني في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.



وسبق لغوارديولا أن فاز مع مانشستر سيتي بخمسة ألقاب في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه فشل بتجاوز الدور ربع النهائي لدوري الأبطال مع فريقه ما سبب خيبة أمل كبيرة.



ويتخلف سيتي بطل الموسمين الماضيين في الدوري المحلي بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، وهو ما يجعله تحت ضغط التعويض الأوروبي بعدما بات الحفاظ على لقبه صعب المنال.



وقال غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "أريد الفوز بدوري الأبطال، احلم به، وسوف استمتع بالتحضير للعب ضد ريال مدريد".



وأضاف "إذا لم نتغلب عليهم (ريال مدريد)، حسنا، سيأتي رئيس النادي أو المدير الرياضي ويقول "هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية، نحن نريد دوري أبطال أوروبا، سأقيلك (...) لا أعرف (ما إذا كان هذا سيحدث) لقد حدث عدة مرات وقد يحدث".



وكان المدرب الإسباني قد استهل مسيرته التدريبية مع رديف برشلونة الإسباني، قبل استلام دفة القيادة في الفريق الأول لمدة أربعة مواسم (2008-2012)، انتقل بعدها لبايرن ميونيخ الألماني (2013-2016)، ومنه إلى السيتيزنز" حيث ينتهي عقده نهاية الموسم المقبل، لتكون هذه أكبر فترة قضاها مع فريق فيما لو استمر في منصبه.



ورد المدرب الكاتالوني على قول إن نجاح أو فشل أي موسم يجب أن يقاس فقط بالبطولات المحققة، "نعطي رسالة سيئة للجيل الجديد، ولأطفالنا، بأننا نحسب الفائز فقط والجوائز التي نربحها".



وتابع "تقول إن الموسم كارثي ولكن إن فزت بدوري الأبطال فسيكون ذلك استثنائيا. لماذا؟ لأنه من الصعب الفوز به (...) وإذا كان ذلك حقا، فيمكننا قول إنه خلال أكثر مئة عام كان هناك مئة عام فشل لمانشستر سيتي. هذا ليس صحيحا؟



المصدر: فرانس برس