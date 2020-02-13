مقابل 40 مليون يورو.. "زياش" إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس عن توصله لاتفاق سينتقل بموجبه مهاجمه المغربي حكيم زياش إلى فريق تشيلسي الإنكليزي.



وكتب النادي على موقعه الرسمي "توصل أياكس إلى اتفاق مع تشيلسي حول انتقال حكيم زياش إلى النادي الانكليزي.



يصبح الانتقال ساري المفعول اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2020. اتفق الناديان على مبلغ 40 مليون يورو (نحو 43 مليون دولار) وقد يصل إلى 44 مليون يورو من خلال المتغيرات".



وانهى الاعلان أياماً من التكهنات حول اللاعب البالغ 26 عاماً والذي انضم إلى أياكس في 2016 من تفنتي مقابل 11 مليون يورو.



وكانت صحيفة "تيلغراف" الهولندية التي كشفت عن انتقال المغربي المولود في هولندا الاربعاء، قد أشارت الى ان فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يعتبر زياش "لاعباً بارزاً سيعزز وضع الفريق، وانه أعطى النادي تعليماته بإجراء الصفقة قبل الصيف".



ويمنح القانون للأندية امكانية اجراء الصفقات خارج فترة فتح باب الانتقالات الشتوية في الدوري الإنكليزي وتوقيعها، لكن لا يتم تسجيل اللاعبين في أنديتهم الجديدة حتى فتحها مرة أخرى في فصل الصيف.



ويُعد أياكس أحد أكثر الفرق التي تقوم بتطوير المواهب المحلية قبل انتقالها إلى أندية أوروبية كبيرة، على غرار المدافع ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي الموسم الماضي ولاعب الوسط فرانكي دي يونغ إلى برشلونة الإسباني.



وسجل زياش الذي يشتهر بمهارات المراوغة وتمريرات المسافات الطويلة الدقيقة، 49 هدفا في 160 مباراة رسمية مع اياكس، علما أنه بدأ مسيرته مع هيرينفين الهولندي أيضاً (2012-2014).



المصدر: بي إن سبورت