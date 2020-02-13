اونلاين | «يلا شوت» Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي "بث مباشر" KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك Champions LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شوت» Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي "بث مباشر" KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك Champions LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت zamalek يبحث محبي كرة القدم علي تردد قنوات الكأس القطرية، حتي يتمكنوا من مشاهدة المباراة المرتقبة في بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، ونظراً لزيادة عمليات البحث علي محرك جوجل في الوطن العربي ومصر وتونس، لمعرفة تردد قناة الكأس الناقلة للمواجهة النارية بين الفريقين.

مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

ونظراً لما يحشده نادي الزمالك من جماهير في مصر والوطن العربي، وينتظر جمهوره التمتع بمشاهدة مباراة نارية ضد نظيره الترجي التونسي الذي لا يقل شعبية عن الزمالك في تونس، ولذلك يبحث محبي كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة، بالإضافة إلي موعد المباراة والاستاد الذي يستضيف المواجهة بين الفريقين.

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موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة الإفریقیة

وقد قرر يوم الجمعة القادم 14 فبرایر 2020 موعداً لإقامة المواجهة المنظرة في السوبر الأفريقي بين الفريقين، ويستضيف نادي الغرافة القطري علي ستاد “ثاني بن جاسم” اللقاء، وستذاع المباراة في مساءاً في الساعة السادسة، سيقتل نادي الزمالك

في اللقاء لنيل الفوز وحسم اللقب للتويج بكأس السوبرالإفريقي.