اونلاين | رابط Alkass المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في السوبر الإفريقي kooora goal يالا شوت الترجي ضد الزمالك لايف رابط قناة بي ان سبورتس yallakora

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تردد قنوات الكأس القطرية الرياضية Alkass Sports، من الترددات التي يتم البحث الآن، لأنها ستقوم بنقل مباراة الزمالك والترجي في بطولة السوبر الأفريقي، كما سيتم نقل مباراة السوبر الأفريقي عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية، ومباراة الزمالك ضد الترجي، سوف تُلعب في دولة قطر، وسيحضرها جمهور عربي كبير، ويمكن متابعتها مجاناً عبر قناة الكأس وسننشر لكم جميع ترددات قنوات الكأس المفتوحة والمشفرة.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2020

مشاهدي مباريات كرة القدم الذين يرغبون في مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي، يمكنهم الآن الحصول على التردد الجديد لقناة الكأس القطرية الرياضية، علي جميع الأقمار صناعية النايل سات والعرب سات وبدر 6، ويمكن متابعتها من خلال هذا الجدول :

م القمر التردد القطبية تصحيح الخطأ الترميز

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1 عربسات بدر4 12245 V 3/4 27500

2 عربسات بدر6 12418 H 3/4 27500

3 نايل سات 11919 H 3/4 27500

4 آسيا سات 5 3660 V 3/4 27500

5 جالاكسي 19 12183 H 3/4 27500