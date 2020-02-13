اونلاين | الشوط الأول الآن: مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر Al Kass TV يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بدون تقطيع Yallakora هدف مصطفي محمد Zamalek ONLINE

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يلا شوت zamalek يبحث محبي كرة القدم علي تردد قنوات الكأس القطرية، حتي يتمكنوا من مشاهدة المباراة المرتقبة في بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي، ونظراً لزيادة عمليات البحث علي محرك جوجل في الوطن العربي ومصر وتونس، لمعرفة تردد قناة الكأس الناقلة للمواجهة النارية بين الفريقين.

مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

ونظراً لما يحشده نادي الزمالك من جماهير في مصر والوطن العربي، وينتظر جمهوره التمتع بمشاهدة مباراة نارية ضد نظيره الترجي التونسي الذي لا يقل شعبية عن الزمالك في تونس، ولذلك يبحث محبي كرة القدم لمعرفة القنوات الناقلة، بالإضافة إلي موعد المباراة والاستاد الذي يستضيف المواجهة بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك والترجي في نهائي البطولة الإفریقیة

وقد قرر يوم الجمعة القادم 14 فبرایر 2020 موعداً لإقامة المواجهة المنظرة في السوبر الأفريقي بين الفريقين، ويستضيف نادي الغرافة القطري علي ستاد “ثاني بن جاسم” اللقاء، وستذاع المباراة في مساءاً في الساعة السادسة، سيقتل نادي الزمالك

في اللقاء لنيل الفوز وحسم اللقب للتويج بكأس السوبرالإفريقي.

مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجيمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

تردد القنوات الناقلة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

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ووقد صرحت قنوات الكاس القطریة أنه يمكنكم مشاهدة المباراة الفاصلة بين الزمالك والترجي في نهائي البطولة الإفریقیة عبر قناتھا المفتوحة،لمعرفة من سيتوج بطل للنسخة 28 من كأس السوبر الإفریقي.، ونوفر لكم تردد قنوات الكأس القطریة الناقلة للدیربي العربي:

– تردد (12245 رأسي V) / القمر الصناعي (نايلسات) / الاستقطاب (27500 E).

تردد (3660 رأسي V) / القمر الصناعي (آسيا سات 5) / الاستقطاب (27500E).

تردد (12245 أفقي H) / القمر الصناعي (عرب سات بدر 6) / الاستقطاب (27500E).

تردد (11919 أفقي H) / القمر الصناعي (نايلسات) / الاستقطاب (27500W).

تردد (12084 رأسي V) / القمر الصناعي (جالكسي 19) / الاستقطاب (22000 W).

كما يمكنكم مشاهدة مباراة النهائي بين الفريقين علي قنوات المشفرة BEIN SPORTS بي أن سبورتس القطرية، ولمحبي المعلق الجزائري حفيظ دراجي تمتع بمشاهدة المباراة علي قناة 1 HD SPORTS BEINـ، ونجح نادي الأهلي في التتويج باللقب ل6 مرات بينما الزمالك توج باللقب 3 مرات في حين لاقب الترجي لمرة واحدة.

وقد شجع رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” اللاعبين بوعدهم بصرف كل مستحقاتهم والمكافآت في حالة التتويج بكأس السوبر لتشجيعم للفوز يلقب السوبر قائلا “كل أحلامكم هتحقق لو فزتم بالسوبر، زى ماحصل معاكم بعد الفوز بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال”.