اونلاين | يلا شوت beIN SPORT المفتوحة قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجاناً اليوم الجمعة 14-2-2020 في كأس السوبر الإفريقي yalla zamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت beIN SPORT المفتوحة قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجاناً اليوم الجمعة 14-2-2020 في كأس السوبر الإفريقي yalla zamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي بث مباشر مجاناً الجمعة 14/1/2020 في كأس السوبر الإفريقي، حيث تشهد أرضية ملعب ثاني جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 قمة عربية أفريقية من الطراز الرفيع، وذلك حينما يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره فريق الزمالك.

يلا شوت القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي المقرر إقامتها في إطار بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث يسعى الطرفان لحصد أولى الألقاب في العام الحالي 2020.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي الجمعة: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

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قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي الجمعة في كأس السوبر الإفريقي: والقنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي في بطولة كأس السوبر الإفريقي في يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، على أرضية ملعب ثاني جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم الجمعة، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

تابع لايف مباراة الزمالك والترجي مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الزمالك، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الترجي الرياضي في المباراة القادمة مضيفه فريق البنزرتي ضمن فعاليات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الترجي الرياضي مضيفه فريق حمام الأنف ضمن فعاليات بطولة الدوري التونسي لكرة القدم، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الترجي الرياضي مضيفه فريق الزمالك ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهو يستعد لخوض بعض المباريات الهامة في الفترة القادمة، حيث يواجه فريق الزمالك في المباراة القادمة نظيره فريق الأهلي ضمن فعاليات بطولة كأس السوبر المصري.

وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك مضيفه فريق الأهلي ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي المباراة التي تليها، سوف يواجه فريق الزمالك ضيفه فريق الترجي الرياضي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا.