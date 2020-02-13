اونلاين | كورة لايف Rai 1 مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس بث مباشر Yalla Shoot كورة جول رابط مباشر ماتش يوفنتوس وميلان ibrahimovic vs ronaldo يلا شوت رابط Abu Dhabi Sports

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مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس ايطاليا

تشهد مواجهة ميلان، مع ضيفه فريق يوفنتوس، المقرر لها في العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الخميس، على ملعب “سان سيرو”، حدثا تاريخيا، في نصف نهائي كأس إيطاليا.

مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس ايطاليا

مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس ايطاليا

مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس ايطاليا

مشاهدة مباراة ميلان ويوفنتوس في كأس ايطاليا

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ذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، أن مباراة ميلان مع ضيفه يوفنتوس، سوف تشهد أكبر حضور في تاريخ نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الإعلان عن بيع 70 ألف تذكرة.

أضاف التقرير الإيطالي، أن جميع التذاكر الخاصة بفريق ميلان، تم بيعها بالكامل، مع تبقى عدد قليل من التذاكر المخصصة ليوفنتوس.

تأهل يوفنتوس، لدور نصف نهائي كأس إيطاليا، على حساب فريق روما، بالفوز عليه بنتيجة 3 – 1، بينما تخطى ميلان، نظيره فريق تورينو، بنتيجة 4 – 2، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة، بالتعادل الإيجابى 2 – 2.

يدخل الفريقين مباراة الغد، بعد تلقيهم الهزيمة على مستوى الدوري الإيطالي، إذ خسر يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا، بنتيجة 2 – 1، وسقط ميلان في الديربى، أمام إنتر ميلان، بنتيجة 4 – 2.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب، سوف تجمع الفريقين مساء الأربعاء 4 مارس المقبل، على ملعب “أليانز ستاديوم”، معقل اليوفى.

وكان نابولى، قد نجح فى تحقيق الفوز على مضيفه إنتر ميلان، بنتيجة 1 – 0، فى ذهاب المواجهة الأخرى من نصف نهائي كأس إيطاليا.