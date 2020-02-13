رياضة | فالفيردي يذكر برشلونة بالفضيحة

ذكر إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة السابق جماهير البلوجرانا بالفضيحة الكبري بالفترة الماضية.

وعاد فالفيردي للحديث خلال تواجده صباح اليوم في قمة نادي أتلتيك بيلباو عن خروج برشلونة من دوري الأبطال أمام روما وليفربول في المواسم السابقة.

وقال فالفيردي: في مباراة روما لم ندخل في أجواء اللقاء بشكل كافي، وفي مباراة ليفربول بدأنا اللعب بشكل جيد ، لكن استسلمنا للهد هذه الأشياء التي تحدث.

واضاف المدرب: الفوز بدوري أبطال أوروبا أو دوري أمم أوروبا أو كأس العالم معقد لان يعتمد على وضعك خلال مباراة واحدة، الدوريات هي التقييم الحقيقي لعملك على مدار موسم كامل

وعن طريقة معاملته بطريقة غير عادلة في برشلونة قال: لا افكر بذلك و يجب علي تجنب التفكير في هذه الأمور، يجب النظر للأمام ليس ضروري النظر للخلف وكنت محظوظ بتدريب البارسا