رياضة | عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن فوز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر يناير.

وشهد شهر يناير تألقا لافتا للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول والذي ساعد الفريق في تسجيل العديد من الأهداف وصناعة أخرى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " ليقود الريدز للانفراد بصدارة ترتيب البطولة الإنجليزية.

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وجاء أبرز ما قدمه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في شهر يناير كالتالي:" تسجل هدف وصناعة آخر أمام نادي شيفيلد يونايتد، تسجيل هدف أمام نظيره نادي وست هام يونايتد ثم تسجيل هدف في ديربي إنجلترا أمام مانشستر يونايتد وتسجيل هدفين في شباك ساوثهامبتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب انفيلد الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

يذكر أن نادي ليفربول ينفرد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة بعيدا عن صاحب المركز الثاني نادي مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة.