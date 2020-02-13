رياضة | جنش يهدد الترجي برسالة نارية قبل معركة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنش يهدد الترجي برسالة نارية قبل معركة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، عن أخر الاستعدادات الخاصة بالفارس الابيض لمباراة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال جنش بالمؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة : الزمالك جاء إلى قطر من أجل هدف واحد وهو الفوز ببطولة السوبر الإفريقي رغم أن المواجهة مع فريق قوي ومحترم مثل الترجي التونسي.

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وأضاف حارس الزمالك : أن وجود الجماهير المصرية في المباراة غدا يعد حافزا كبيرا.. موجها لهم الشكر على الاستقبال الحار منهم للفريق، متمنيا أن يكون اللاعبون عند حسن الظن وينجحوا في إسعاد هذه الجماهير.

وأشار جنش إلى أن أي لاعب يلعب في الزمالك يعد لاعبا كبيرا.. موضحا أن دور اللاعبين الكبار هو تحفيز كل اللاعبين والذين يعلم تماما أنهم على قدر المسئولية وجاهزون لكل التحديات.

ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الإفريقي على كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ في قطر.