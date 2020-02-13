رياضة | بيرم مختاري لـ "الخليج 365 الرياضي": الترجي الأقرب للتتويج بالسوبر الإفريقي.. لكن الزمالك لديه بصمة كبيرة في المباريات النهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرم مختاري لـ "الخليج 365 الرياضي": الترجي الأقرب للتتويج بالسوبر الإفريقي.. لكن الزمالك لديه بصمة كبيرة في المباريات النهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث التونسي بيرم مختاري مدرب نادي العروبة السعودي في حوار خاص لموقع "الخليج 365 الرياضي" عن توقعاته لمواجهة الزمالك والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي والتشكيل الأنسب للفريق التونسي في المباراة وتوقعاته للفائز من المباراة.

هل تابعت الزمالك والترجي في الفترة الأخيرة؟

أكيد متابع الفريقين، فأنا اتابع الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا حاليا و الدوري التونسي والزمالك بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية و مشاركته بالدوري المصري.

ماهي توقعاتك لسير المباراة بين الترجي والزمالك؟

تعتبر مواجهة السوبر الإفريقي تتويجا مهما لكلا الفريقين، فأبناء معين الشعباني يريدون حصد الثنائي الإفريقي خاصة بعد فترة الإنتعاشة التي يمر بها الفريق للموسم الثالث على التوالي في المسابقات القارية والمحلية بالدوري التونسي مع اكتسابهم الخبرة اللازمة لمثل هذه المواجهات هذا إضافة إلى الرصيد البشري الممتاز لشيخ الأندية التونسية، في المقابل فإن أبناء كارتيرون سيخوضون هذه المواجهة بروح عالية لإسترجاع هيبتهم القارية بعد الغياب عن دوري الأبطال من فترة ليكون فوزهم على بطل القارة بعد كأس الكونفيدرالية له طعم خاص داخل القلعة البيضاء، ستشهد المبارة نديّة كبرى مع اختلاف أسلوب اللعب والتكتيك المعتمد من كلا الفريقين حيث يعتمد الشعباني على خطة ٤-٣-3 في المقابل كارتيرون ٤-٢-٣-١ و ستكون الكلمة للفريق الأكثر تركيزًا، وستكون الكلمة الأخيرة للفريق الذي يستغل الجزئيات البسيطة مثل الكرات الثابتة و الركنيات التي قد تكون حاسمة في مثل هذه المواجهات.

تتوقع من يستطيع حسم المباراة والفوز باللقب؟

بكل صراحة يصعب التكهن في مثل هذه المواجهات خاصة وإنها مباراة واحدة ومثلما سبق وقلت ستلعب على جزئيات بسيطة والفريق الأكثر تركيزًا هو من سيحسمها ورغم أن الترجي على الورق الأقرب للفوز لما يعيشه من إنتعاشة فنية إلا أن الزمالك تاريخيا كانت لهم بصمتهم في مثل هذه المباريات النهائية، ولكن شخصيا أرجح كفة الترجي لسبب بسيط هو قدرة الترجي على الصبر وعدم التسرع لحسم النتيجة و قادرين على التسجيل في اي لحظة من المبارة مع القدرة على المحافظة على النتيجة في مقابل أن اندفاع لاعبي الزمالك للهجوم مما قد يترك مساحات في الدفاع مع تسرع مدربهم من الممكن أن يشكل النقطة التي قد تعصف بأحلامهم للفوز باللقب.

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من هو أكثر لاعب سيكون مؤثر مع الترجي ومع الزمالك؟

بالنسبة للترجي ومن خلال متابعتي للفريق فإن حمدي الهوني يعتبر اللاعب الأكثر تأثيرًا لسرعته و مهارته وتركيز تكتيك المدرب على اللعب بجهة لعبه في الجبهة اليسرى أكثر وهو اللاعب الذي أعتبره شخصيا أفضل لاعب في الدوري التونسي كله حاليا، أما بالنسبة للزمالك فإني أعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا أفضل لاعبيه لكن بعد اخبار إصابته فيبقى دينامو الفريق هو فرجاني ساسي وأخطر لاعبيه خاصة وأنه الرابط بين الخطوط وكل الكرات تمر عبره لخط الهجوم إضافة إلى قوة تصويباته المباغتة.

ما هو أفضل تشكيل يبدأ به الترجي مواجهة الزمالك؟

التشكيل الأقرب لهذه المواجهة من وجهة نظري هو:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية

في خط الدفاع: سامح الدربالي - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - إلياس شتي

في خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - محمد علي المسكيني

في خط الهجوم: حمدو الهوني - بلال بن ساحة - ابراهيما واتارا.

موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي غدا الجمعة 14 فبراير ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر.