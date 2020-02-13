رياضة | كارتيرون يكشف حقيقة خلافه مع ساسي.. ويتحدث عن جلسة "تسريب" المعلومات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف حقيقة خلافه مع ساسي.. ويتحدث عن جلسة "تسريب" المعلومات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة فريقه للترجي التونسي على كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء.

وأكد مدرب الزمالك في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة على احترامه لفريق الترجي التونسي قبل مواجهتهما غدا في السوبر الإفريقي، مشيرا إلى احترامه أيضا لمديره الفني الذي يراه قد قدم مستوى رائعا مع الترجي.

وأضاف: "المباراة ستكون قوية، ورغم رحيل بعض اللاعبين المؤثرين عن بطل تونس ، إلا أن مدربه لا يزال يبلي بلاء حسنا في كل البطولات".

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وعن سؤاله عن وجود محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الزمالك في المباراة غدا، شدد كارتيرون على أن الإجابة عن هذا السؤال ستتم معرفتها غدا.

وفيما يخص التونسي فرجاني ساسي فقد شدد المدير الفني للزمالك على اعتزازه باللاعب واصفا إياه بالشخص المثالي ولاتوجد أي أزمات معه، معتبرا أنه يعرف الترجي مثلما هو يعرفه تماما وتحدث معه عن الترجي والمباراة التي تجمعهما غدا.

كما أوضح كارتيرون أنه ليس هناك استعداد خاص للمباراة نظرا لضغط المباريات على الفريق محليا وإفريقيا، كما أنه يعرف الترجي جيدا، فهو فريق كبير ومدربه مصنف عالميا ومواجهته صعبة ولكن الفريقين كتاب مفتوح لكل منهما.

ويواجه الزمالك بطل الكونفيدرالية الإفريقية فريق الترجي الرياضي التونسي بطل دوري الأبطال الإفريقي على كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ في قطر.