رياضة | قبل موقعة كأس إيطاليا.. تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة كأس إيطاليا.. تاريخ مواجهات يوفنتوس وميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي ميلان الإيطالي نظيره نادي يوفنتوس اليوم الخميس 13 فبراير ضمن منافسات ذهاب الدوري نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سان سيرو.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة كأس إيطاليا

وستذاع مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ميلان اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا على قناة "Rai 1" الإيطالية.

المواجهات التاريخية بين يوفنتوس وميلان

والتقى يوفنتوس وميلان من قبل في 198 مباراة بمختلف المسابقات طوال تاريخهم.

وتمكن نادي يوفنتوس من الفوز في 79 مباراة بينما فاز نادي ميلان في 59 مباراة وتعادل الفريقين في 60 مباراة.

كما سجل نادي يوفنتوس 285 هدف خلال المواجهات التاريخية بينه وبين نظيره نادي ميلان الذي سجل 259 هدف آخرين.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد ميلان اليوم في كأس إيطاليا

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حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو- دي ليخت – بينوتشي – أليكسيس ساندرو.

خط الوسط: بينتانكور – بيانيتش – رابيو.

خط الهجوم: باولو ديبالا– هيجواين – كريستيانو رونالدو.

تشكيل ميلان المتوقع ضد يوفنتوس اليوم في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: كونتى ، كاير ، رومانيولى ، هيرنانديز

الوسط: كاستيخو ، كيسي ، بن ناصر

الهجوم: ريبيتش ، كالهانجولو ، ابراهيموفيتش

موعد مباراة الإياب بين نادي يوفونتوس ونادي ميلان في بطولة كأس إيطاليا

وستلعب مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ميلان يوم 4 مارس القادم على ملعب أليانز.