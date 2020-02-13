رياضة | تفاصيل عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في الحصول على توقيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده خلال الساعات الماضية.

وينتهي عقد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي مع القلعة الحمراء، بنهاية صيف عام 2021 المقبل، قبل أن يتم تمديد التعاقد لمدة موسمين.

وحصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، على توقيع اللاعب اليوم ليرتبط بالنادي الأهلي، حتى عام 2023، في ظل حرص النادي الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

ومن المقرر أن يتم تعديل عقد اللاعب الجديد، حيث سيتم إدارجة ضمن الفئة الأولى، على أن يتقاضى مبلغ 8 ملايين جنيه سنويًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع السادس بالدوري المصري الممتاز.