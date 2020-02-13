رياضة | أحمد فتحي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر احمد فتحي قائد الفريق الأول بالنادي الأهلي على حسم موقفه من العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية قبل نهاية الموسم الجاري.

وتلقى فتحي عرضاً من فريق بيراميدز للحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي بالإضافة لبعض العروض الخليجية تحسباً لرحيله عن الأهلي.

وقرر فتحي تأجيل مناقشة العروض المقدمة له سواء من بيراميدز أو من بعض الاندية الخليجية، في انتظار عرض الأهلي عليه تمديد عقده في الفترة القادمة.

ويرغب الجوكر في استكمال مسيرته مع الأهلي بالفترة القادمة ولكنه ينتظر تلقيه محادثات رسمية من إدارة النادي أو عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.