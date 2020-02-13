رياضة | متجاهلًا صلاح.. ظهير ليفربول يرشح نجم الفريق للفوز بجائزة لاعب العام في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متجاهلًا صلاح.. ظهير ليفربول يرشح نجم الفريق للفوز بجائزة لاعب العام في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث اللاعب الدولي الإسكتلندي أندرو روبيرتسون ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي عن أحقية فوز جوردان هنديرسون لاعب وسط الريدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدورى الانجليزى الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم متجاهلآ كل من لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هداف الفريق والنجم الدولي السنغالي ساديو ماني.

وقال روبيرتسون :"بالنسبة لي اعتقد بأن جوردان هنديرسون هو المرشح الأول للاعب العام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج لهذا الموسم في بعض الأوقات هذا الموسم كانه هو الذي دفعنا إلى الأمام ، إنه الشخص الذي حرص على عدم تراجع مستوانا ولقد شارك في بعض الأهداف المهمة او التمريرات الحاسمة الذي قدمها المهاجمين".

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وأضاف اللاعب الدولي الاسكتلندي :"ربما جوردان هنديرسون كان أدائه قليلاً ولكن مع تقدم الموسم لم تكن لديه مباراة سيئة ، انت حقاً تقدره عندما تتدرب مَعَهُ كل يوم".

يذكر أن ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 26 جولة من عمر البطولة الإنجليزية بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البريميرليج نادي مانسشتر سيتي.

وكان آخر من حقق جائزة لاعب العام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هو المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع نادي ليفربول ومن قبله لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن النادي الإنجليزيد