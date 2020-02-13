رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي 2020 والقنوات الناقلة والمعلقين ومشاهدة المباراة مجانًا

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبلة، في إطار منافسات السوبر الأفريقي 2020 والمقام في العاصمة القطرية الدوحة، والذي تقوم ببثه قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD وقنوات الكأس القطرية، الناقل الحصري للبطولة الأفريقية، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي، في إطار بطولة كأس السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر قنوات بي إن سبورت 1 beIN Sports HD المشفرة، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وستذاع المباراة أيضًا على قنوات الكأس القطرية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام الترجي

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في الدفاع: حازم إمام، محمود علاء ،محمود الونش ،محمد عبد الشافي.

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فى الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، محمد أوناجم، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: مصطفى محمد.

حكم مباراة الزمالك والترجي

يتكون الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك والترجي من الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكما مساعدا أول، وسوري فاتسواني حكما مساعدا ثان من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعا، بينما يتولى حميدو هيمة من النيجر مهمة مراقب المباراة، والمنسق العام كابيلو بوسيلونق من جنوب أفريقيا.

وطاقم تقنية الفيديو "الفار" سيكون من الزامبى جانى سيكازوي، والجزائري مصطفى غربال والأنجولي جيرسون دوس سانتوس.

المواجهات التاريخية بين الزمالك والترجي

تعد هذه المواجهة التاسعة بين الزمالك والترجي في العديد من البطولات، استطاع خلالها الزمالك الفوز 4 مباريات، وفاز الترجي مرة واحدة، وسيطر التعادل بين الفريقين في ثلاث مواجهات.

ويأمل كل من فريق الزمالك والترجي في التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي 2020، حيث لم يتوج الزمالك باللقب منذ 2003 ، والترجي التونسي لم يحقق اللقب منذ 1995 وكان قد خطف الرجاء المغربي اللقب من الترجي التونسي عام 2019 .