رياضة | برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل موقعة خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى خبراً ساراً قبل موقعة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول بنادي برشلونة اخبار سعيدة مساء اليوم قبل مواجهة خيتافي يوم الاحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري.

وشهدت تدريبات اليوم عودة المدافع جيرارد بيكيه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية كما شارك الحارس الثاني للفريق نيتو بعد تعافيه من الإصابة.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن بيكيه سيكون جاهز للمشاركة مع برشلونة في اللقاء المقبل ليحل أزمة المدرب كيكي سيتين على المستوي الدفاعي.

ويعاني برشلونة من عدة غيابات أبرزها لينجليت الموقوف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء ريال بيتيس الماضي والذي حسمه برشلونة 3-2 في الدوري.