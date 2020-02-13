رياضة | "تاريخ كبير".. صفحة شيفيلد يونايتد تحتفي بالزمالك قبل موقعة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تاريخ كبير".. صفحة شيفيلد يونايتد تحتفي بالزمالك قبل موقعة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بتاريخ نادي الزمالك قبل موقعة الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إطار بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ونشر شيفيلد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لشعار الزمالك المتمثل في "القوس والسهم"، معلقا عليها: "تاريخ كبير يحكي عليه".

وكان الأمير السعودي عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، اعترف في تصريحات صحفية الشهر الماضي بعشقه لنادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

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تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، في إطار بطولة كأس السوبر الأفريقي 2020، يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، على ملعب نادي الغرافة القطري، في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت تونس، والرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد الترجي التونسي، عبر قنوات بي إن سبورت 1 beIN Sports HD المشفرة، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، وستذاع المباراة أيضًا على قنوات الكأس القطرية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على النايل سات.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي يشارك في البطولة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، بينما يشارك الزمالك باعتباره بطلا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.