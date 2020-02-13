رياضة | أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الأهلي اختبارا قويا أمام المصري البورسعيدي في الثامنة والربع مساء غد الجمعة على ملعب المكس بالأسكندرية ، في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأزمة تلوح في الأفق قبل مباراة المصري والأهلي، حيث قامت إدارة النادي البورسعيدي بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل الالتزام بحضور 15 فردا فقط من جماهير المارد في ملعب المكس بالإسكندرية.

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وهددت إدارة المصري أنه في حال لم يلتزم الأهلي بالأعداد المسموح لهم بالحضور، سينسحب من لقاء الغد ولن يخوض المباراة بأي حال من الأحوال.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 42 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته الـ 14 التي لعبها هذا الموسم، في حين يعاني النادي المصري باحتلاله المركز العاشر برصيد 20 نقطة.