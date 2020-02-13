رياضة | عودة سمسطا للصدارة وتسجيل 20 هدف حصيلة الاسبوع الـ19 بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة سمسطا للصدارة وتسجيل 20 هدف حصيلة الاسبوع الـ19 بالمجموعة الرابعة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتمت اليوم منافسات الاسبوع التاسع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، والتى وتشهد مباريات المجموعة إثارة ومتابعة كبرى بجميع المباريات خاصة فى ظل الصراع على حجز بطاقة الصعود أو بمنطقة الهروب من قاع جدول المجموعة .

سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن نجح فى تحقيق فوز هام بهدف نظيف أمام ضيفه ابو كساة بمباراة قوية نجح فى إحراز هدف المباراة الوحيد حسام حسن لاعب خط وسط سمسطا ، ليواصل سمسطا سلسلة نتائجه المتميزة ويستعيد صدارة المجموعة .

فيما خسر ناصر بنى سويف بصعوبة أمام مضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 2/3 .

وسقط الواسطى بفخ الخسارة بملعبه ووسط جمهوره أمام مركز شباب ابشواى بهدف دون رد ، وخلال المباراة قلم حكم اللقاء بطرد احمد على حجاج حارس مرمى الواسطى ليحل بدلا منه الحارس احمد صفوت ويفشل أبناء الواسطى فى تحقيق نتيجة إيجابية .

وبنتيجة كبيرة خسر مركز شباب ببا مباراته أمام مضيفه مركز شباب طامية بنتيجة 1/5 ليواصل أبناء ببا ترتيبهم المتاخر بالبطولة .

وسقط راس غارب بفخ الخسارة أمام مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/3 .

فيما نجح عاملين غارب بقيادة مديره الفنى رمضان رجب فى تحقيق فوز على ضيفه مركز شباب اطسا بنتيجة 1/2 .

فيما لم يلعب مطرطارس مباريات بتلك الجولة .

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث

1 - سمسطا 32 نقطة

2 - مطرطارس 31 نقطة

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3 - عاملين غارب 31 نقطة

4 - الواسطى 30 نقطة

5 - راس غارب 27 نقطة

6- طامية 26 نقطة

7 - ابو كساة 24

8 - ساحة الفيوم 23 نقطة

9 - اطسا 20 نقطة

10 - ابشواى 18 نقطة

11 - سنورس 17 نقطة

12 - ناصر بنى سويف 14 نقطة

13 - ببا الرياضى 9 نقاط