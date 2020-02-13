رياضة | 5 لاعبين يرجحون كفة الترجي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين يرجحون كفة الترجي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويعد فريق الترجي الرياضي التونسي من أبرز الأندية في القارة خلال السنوات الماضية، حيث حقق لقبي دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، ولم يخسر في بطولة دوري الأبطال منذ 20 مباراة وهو رقم قياسي فريد من نوعه.

ولكن يواجه الفريق التونسي دائماً مشكلة في مباراة السوبر الافريقي، حيث خسر الترجي 3 نهائيات من اصل 4 نهائيات وصل إليها عبر تاريخه، بينما نجح الزمالك في الفوز في 3 نهائيات من أصل 4 نهائيات أيضاً.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على رصد أبرز 5 لاعبين يعتمد عليهم الفريق التونسي خلال هذا الموسم، وسوف يمثلون خطورة كبرى على القلعة البيضاء.

1- حمدو الهوني

يعد اللاعب الليبي حمدو الهوني جناح فريق الترجي الرياضي التونسي من أبرز مفاتيح اللعب مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف في الدوري التونسي وصنع 4 أهداف، وكان قد أحرز هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، وهو ما قد عوض رحيل يوسف البلايلي في بداية الموسم.

2- إبراهيم واتارا

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يُمثل اللاعب الايفواري ابراهيم واتارا قوة هجومية كبيرة في فريق الترجي الرياضي التونسي خاصة في الكرات الثابتة لأنه مميز بشكل كبير في العاب الهواء، ويملك قوة بدنية كبيرة تساعد الفريق في تسجيل الأهداف، ويلعب بشكل أساسي على حساب التونسي المخضرم طه ياسين الخنيسي.

3- عبد الرؤوف بن غيث

حرص معين الشعباني على التعاقد مع الجزائري عبد الرؤوف بن غيث بعد رحيل فرانك كوم في بداية الموسم، ويعتمد فريق الترجي الرياضي التونسي على بن غيث بشكل أساسي في صناعة اللعب من الخلف إلى الأمام حيث يلعب دور مهم في الربط بين الخط الهجومي والدفاعي وأيضا يصنع فرص خطيرة بشكل بارز.

4- فوسيني كوليبالي

لم يعد فوسيني كوليبالي بالغريب على الجماهير المصرية خاصة وأنه يلعب في الترجي الرياضي التونسي منذ سنوات طويلة، ولكن تغير مركزه بشكل واضح هذا الموسم بعد رحيل فرانك كوم في خط الوسط، حيث زادت أدواره الدفاعية بشكل أكبر ولم يؤثر هذا على تسجيله لبعض الأهداف الهامة والمؤثرة في مشوار الفريق بجميع المسابقات.

5- إلياس شيتي

عوض نادي الترجي الرياضي التونسي رحيل الظهير الأيسر أيمن بن محمد بالجزائري إلياس شيتي الذي يعد من أبرز اللاعبين هذا الموسم في الخط الدفاعي وأيضا سيشكل خطورة كبيرة من الجبهة اليمنى لنادي الزمالك على حازم إمام الذي يحتاج لمساعدة كبيرة خلال هذة المباراة، وذلك بسبب قوة شيتي والهوني في الجانب الهجومي، ويتميز إلياس بالسرعة ودقة العرضيات للمهاجم الايفواري ابراهيم واتارا.