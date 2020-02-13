رياضة | مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الزمالك

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي غدًا الجمعة في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة على ملعب الغرافة في السوبر الإفريقي.



وأشار في المؤتمر الصحفي للقاء إلى أنهم استوعبوا أخطاء الموسم الماضي وفقدان اللقب أمام فريق الرجاء المغربي.

وأوضح أنهم لا يشغلوا بالهم حاليا بلقائي الزمالك بدوري أبطال افريقيا، وتركيزهم منصب على أمر واحد فقط وهو السوبر الافريقي.

وواصل "كل مباراة لها ظروف والاستعدادت المختلفة لها، والأجواء الخاصة بالسوبر الافريقي مختلفة عن دوري الأبطال".

وشدد على أن غياب عبدالقادر بدران مدافع الفريق لن يكون مؤثر في مواجهة الغد بسبب تواجد أكثر من بديل.