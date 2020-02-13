رياضة | إيهاب المباركي: لا بديل أمامنا سوى الفوز على الزمالك

ويلتقي الزمالك مع الترجي مساء الغد على ملعب الغرافة في السوبر الافريقي.



وأكد المباركي أن مواجهة الزمالك صعبة بكل المقاييس في ظل تواجد أكثر من عنصر مميز بين صفوف الفريق.



وتابع "توجنا بمختلف البطولات في السنوات الماضية، السوبر الافريقي فقط ينقصنا فقط والجيل الحالي لم يحققه".



وأشار إلى أن فرجاني ساسي عنصر مميز بين صفوف الزمالك ومن أهم لاعبيه، مشيرًا إلى أنه سيواجهم غدًا كمنافس.