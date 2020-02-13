رياضة | كيف تشاهد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي مجانًا ؟

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تنتظر جماهير كرة القدم المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك مباراة القلعة البيضاء ضد الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير بملعب الغرافة فى قطر، تحت قيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

ويسعي الزمالك للفوز باللقب ليكون الأول تحت قيادة الفرهسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بينما يريد معين الشعبانى مدرب الترجي الفوز باللقب من أجل الجمع بين لقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر.

موعد مباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي

يلتقي الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير بملعب الغرافة فى قطر، تحن قيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز وسيكون اللقاء فى تمام السادسه مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي

يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته يوم 14 فبراير بقطر فى تمام السادسه مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة الدوري والكأس القطرية المفتوحة.

تردد قناة الدوري والكأس

تردد قناة الدوري والكأس على قمر نايل سات عبر تردد 11919 بمعدل ترميز أفقي H لمشاهدة مباراة الزمالك والترجي بالسوبر الإفريقي

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-كما يمكن استقبال قناة الكأس الرياضية عبر قمر عرب سات بدر 6 على تردد 12245 بمعدل ترميز أفقي H.

يمكن استقبال قنوات الكأس الرياضية عبر قمر آسيا سات 5 عبر تردد 3660 بمعدل ترميز رأسي V.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي

خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد

خط الوسط المهاجم : أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، محمد أوناجم

خط الهجوم : مصطفى محمد