رياضة | "ماركا" تشيد بنضج جوهرة ريال مدريد الذي يفوق عمره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماركا" تشيد بنضج جوهرة ريال مدريد الذي يفوق عمره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا حول توهج اللاعب الشاب رودريجو مع نادي ريال مدريد في الأشهر الماضية ووصفته بأنه جوهرة الملكي.

وذكرت الصحيفة: " في فترتي أكتوبر ونوفمبر كان رودريجو هو شعلة الفريق، حيث ظهر في أصعب فترة للنادي، وساعد البرازيلي في اجتياز اختبار اسطنبول قبل أن يُسجّل هاتريك ويكون الشمعة المضيئة في البيرنابيو، ليصبح ثاني أصغر لاعبٍ يقوم بذلك في دوري الأبطال بعد راؤول منذ ذلك الحين رودريغو لم يحصل على مركزه ولكنه ظل هادئًا، وهو أكثر من راضي لأنه لعب 18 مباراة مع الفريق الأول، سجل من خلالها 7 أهداف مما يعني أنه يأتي خلف بنزيما مباشرةً، وفي فبراير لعب 14 دقيقةً فقط ضد سوسييداد وسجل هدف تقليص الفارق".

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وأضافت صحيفة ماركا:" في مباريات الكأس استُبعد رودريجو، وعلى الرغم من ذلك لم يرفع صوته ليشتكي، بل هو يُدرك جيّدًا موقفه داخل الفريق ويثق في زيدان، وفي الدقائق التي لعبها أوضح بأن مركزه المفضّل هو جناح يمين، لهذا عودة هازارد لن تؤثر عليه، ولكن في الجانب الآخر فـفينيسيوس سيفسح المجال لهازارد".

واختتمت الصحيفة الإسبانية الشهيرة تقريرها قائلة:"أيًّا كان القادم فرودريجو سعيد مع ريال مدريد وهو مرتاح وتحوطه بيئة طيبة ومستقرّة في ريال مدريد، وهو يعلم بثقة المدرب الفرنسي زيدان به ويثق في زيدان كثيرًا".