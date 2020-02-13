رياضة | برشلونة يخشي مفاجآت خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخشي مفاجآت خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق مدرب خيتافي خوسيه بوردالاس، معجزات مع النادي المتواضع في مدريد بقيادته إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لكن الانتصار خارج أرضه على برشلونة حامل اللقب يوم السبت، أمام غريمه السابق كيكي سيتين سيمثل أكبر إنجازاته.

وتولى بوردالاس قيادة خيتافي في 2016 عندما كان يحتل المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية لكنه قاده للتأهل لدوري الأضواء في الموسم ذاته قبل أن يصبح من أفضل أندية الدرجة الأولى رغم امتلاك ميزانية ضعيفة وقاعدة جماهيرية صغيرة.

وأخفق خيتافي بالكاد في التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي لكنه عاد بقوة أكبر هذا الموسم.

وسيتوجه خيتافي إلى كامب نو بعد الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد وسبع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني وعشر نقاط عن ريال مدريد.

وفي الأسبوع الماضي حقق خيتافي فوزاً كبيراً 3-0 على فالنسيا الذي لم يسدد أي كرة على المرمى ولم يحصل على أي ركلة ركنية.

ويعتمد نجاح خيتافي على مجموعة لا تضم أسماء لامعة لكنها مليئة بالخبرة والرغبة في النجاح.

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ويبلغ مجموع أعمار هدافيه الثلاثية خايمي ماتا وخورخي مولينا وأنخيل رودريغيز 100 عام في حين أن مولينا البالغ عمره 37 عاماً أكبر من النادي نفسه.

لكن لا يشعر الجميع بالإعجاب بأسلوب بوردالاس، أو على الأقل ينطبق ذلك على المدرب سيتين.

وفي ظل ولع سيتين بتطبيق أسلوب يوهان كرويف في الاستحواذ على الكرة والتمرير القصير، فإن مدرب برشلونة يتناقض فكرياً مع بوردالاس الذي نال شهرة تأسيس فرق عنيفة لا تخشى اتباع أساليب غير مألوفة.

ففي أثناء تدريب فريق لوغو بالدرجة الثانية، اتهم سيتين منافسه بوردالاس مدرب ألكوركورن بأنه يهدر الوقت، وبعد التعادل بين ريال بيتيس وخيتافي قال سيتين إن أسلوب فريق بوردالاس العنيف في ارتكاب الأخطاء جعله يشعر بغضب شديد، ولم يتصافح المدربان في المواجهة التالية.

وقال بوردالاس بعد ذلك إنه لا يحمل ضغينة ضد سيتين لكنه أكد أن فريقه لم يحصل على الاحترام الذي يستحقه.

وأبلغ بوردالاس صحيفة (إي.بي.سي): "الناس التي تنتقدنا بسبب الأسلوب الدفاعي لا تعرف ما تتحدث عنه، نحن فريق هجومي جداً، ونضغط على المنافس في منتصف ملعبه ونلعب كرة مباشرة ونحاول دائماً الانتقال إلى المنطقة الأخرى".

وأضاف: "من الرائع أن نتمكن من التسبب في مشكلات للأندية التي تعتبر أكبر منا كثيراً وأغنى منا كثيراً".