رياضة | الإنذار الأخير.. كارثة في انتظار جوارديولا أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنذار الأخير.. كارثة في انتظار جوارديولا أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا ، أنه قد يتعرض للإقالة من منصبه في حالة خروج الفريق من دور 16 لدوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد الإسباني.

يختلف وضع مانشستر سيتي في البطولات التي ينافس بها هذا الموسم، حيث بات بصدد فقدان الفرصة نهائياً في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تفوق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة.

وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، كما لا يزال داخل إطار المنافسة في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن لا شك في أن لقب دوري أبطال أوروبا يشكل الهدف الأبرز للنادي وغوارديولا.

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وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور، اليوم الخميس، إن بقاءه في المنصب ربما يكون متوقفاً على نتيجة المواجهة مع ريال مدريد في دور 16 بدوري الأبطال.

وأضاف: "أتقبل الأمر، أرغب في التتويج بدوري أبطال أوروبا، أحلم بذلك، وسأستمتع بالمباراتين أمام ريال مدريد، ولنرى ما يمكنني فعله".

وتابع: "إذا لم نتغلب عليهم، فسيأتي الرئيس أو مدير الكرة، ويقول هذا ليس جيداً بالشكل الكافي، نحن نريد دوري الأبطال، سأقيلك من المنصب".