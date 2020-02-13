رياضة | مفاجأة في تشكيلة الترجي المتوقعة أمام الزمالك

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استقر معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء الزمالك يوم الجمعة في السوبر الإفريقي على ستاد ثاني بن جاسم بالدوحة.