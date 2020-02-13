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رياضة | مفاجأة في تشكيلة الترجي المتوقعة أمام الزمالك

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استقر معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء الزمالك يوم الجمعة في السوبر الإفريقي على ستاد ثاني بن جاسم بالدوحة.

وسيغيب عن الترجي المدافع الجزائري عبد القادر بدران بسبب الإصابة ليتواجد بدلاً من خليل شمام.

ومن المتوقع أن يبدأ الترجي بتتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

في خط الدفاع: سامح الدربالي - خليل شمام - محمد علي اليعقوبي - الياس الشتي.

في خط الوسط: فوسيني كوليبالي - عبد الرؤوف بن غيث - كوامي بونسو (محمد علي بن رمضان).

في خط الهجوم: بلال بن ساحة - حمدو الهوني - ابراهيما واتارا.

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