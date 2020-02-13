رياضة | بعد انتقاله لتشيلسي.. أرقام مُذهلة تزين مشوار حكيم زياش مع أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتقاله لتشيلسي.. أرقام مُذهلة تزين مشوار حكيم زياش مع أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع اللاعب المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس امستردام الهولندي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وسوف ينضم اللاعب للبلوز منذ بداية الموسم القادم.

ونشر نادي أياكس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : "إلى تشيلسي، عليكم أن تؤمنوا بسحره، تبقى له معنا 138 يوما من السحر، لنستمتع بكل لمسة من ساحر أمستردام".

وكلفت صفقة حكيم زياش خزينة نادي تشيلسي ما يقارب 44 مليون يورو مع بعض المتغيرات.

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ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" بعض ارقام حكيم زياش المُذهلة مع فريق اياكس امستردام الهولندي.

يعد موسم 2018/2019 هو أبرز مواسم حكيم زياش مع الفريق الهولندي، حيث وصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، حيث شارك مع الفريق في 50 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 21 هدف وصناعة 16 هدف لزملائه في الفريق.

ويشارك حكيم زياش مع فريق اياكس امستردام للموسم الرابع على التوالي، حيث يمتلك اللاعب المغربي ارقام أكثر من رائعة في الدوري الهولندي، ومنها قد صنع 51 هدف خلال الأربعة مواسم، وسجل 38 هدف ويعد من أبرز الهدافين في الفريق.

ولعب زياش مع اياكس امستردام في بطولة كأس هولندا خلال 6 مواجهات فقط وسجل خلالها هدف وحيد، بينما على المستوى الأوروبي فقد شارك زياش خلال الثلاث مواسم الماضية في 29 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.