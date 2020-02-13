رياضة | الزمالك يحسم مصير كارتيرون قبل السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصير كارتيرون قبل السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل مسئولو نادي الزمالك رسالة واضحة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قبل لقاء الترجي التونسي المقرر له غدًا الجمعة في السوبر الإفريقي.



وتحدث مسئولو الزمالك مع المدرب قبل السفر، وطالبوه بعدم التفكير أو شغل ذهنه بكل ما يقال هو ارتباط مصيره بالسوبر الإفريقي والمحلي، وطالبوه بالتركيز مع الفريق داخل الملعب فقط.



وأكدت الإدارة للمدرب على دعمهم الكامل له وحرصهم على تذليل كل العقبات أمام البعثة قبل مواجهة الغد من أجل تحقيق الانتصار.



وشددوا على ثقتهم في خبراته الإفريقية وقدرته على التعامل مع المباريات الصعبة والمصيرية بشكل جيد وتحقيق الانتصار.

ويلتقي الزمالك في السادسة مساء غد الجمعة على ملعب نادي الغرافة أمام الترجي بالسوبر الإفريقي.