رياضة | كيف يستفيد لامبارد من الساحر المغربي "حكيم زياش" في تشكيلة تشيلسي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف يستفيد لامبارد من الساحر المغربي "حكيم زياش" في تشكيلة تشيلسي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن رحيل لاعبه المغربي حكيم زياش إلى فريق تشيلسي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل، وذلك في صفقة قد كلفت خزينة البلوز ما يقارب الـ44 مليون يورو.

ويعد اللاعب المغربي حكيم زياش من أبرز الأجنحة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد فريقه لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي بعد الإطاحة بكبار أوروبا ( يوفنتوس - ريال مدريد).

ويمتلك زياش مهارات فردية رائعة سوف تجعله يلعب بالتشكيلة الأساسية مع فرانك لامبارد مدرب البلوز الحالي، وأيضا ستجعله يتفوق على جميع الأجنحة المتاحة حاليا في الفريق الإنجليزي.

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وسيكون على فرانك لامبارد أن يلعب بحكيم زياش على الجانب الأيمن للفريق، وذلك قد يؤكد رحيل اللاعب البرازيلي ويليان في نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد عقده.

ومن المتوقع أن يدفع مدرب تشيلسي بحكيم زياش في الجناح الأيمن مع اللاعب الشاب الرائع هودسون اودوي في الجناح الأيسر، بالإضافة إلى المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام هداف الفريق هذا الموسم، ويأتي من خلفهم ماسون ماونت صانع ألعاب البلوز.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن فريق تشيلسي لن يكتفي بالتعاقد مع زياش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه سوف يدعم خط الهجوم بلاعب أو لاعبين على الأقل في بداية الموسم.