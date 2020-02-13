رياضة | تتويج ياسين وطلعت ماضي بالميدالية الذهبية والمركز الثالث في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تتويج ياسين وطلعت ماضي بالميدالية الذهبية والمركز الثالث في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ياسين إيهاب ماضي لاعب الملاكمة مواليد 2006 بالميدالية الذهبية في وزن 66 كيلو في بطولة الجمهورية التي اختتمت اليوم في مدينة بورسعيد.

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كما فاز بالمركز الثالث شقيقه طلعت إيهاب ماضي في وزن 70 كيلو،تحت اشراف المدرب محمد بوكس.

وشارك في بطولة الجمهورية مختلف الأندية المصرية،كونها ضمن مشروع وزارة الشباب والرياضة الذي يُشرف عليه الدكتور أشرف صبحي،وشهد اليوم الختامي حضور ممثل عن الوزارة لتسليم الفائزين الميداليات والاحتفال بهم.