رياضة | الأهلي يفاجئ مروان محسن

فاجئ مجلس إدارة النادي الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية في ظل سياسة الحفاظ على القوام الاساسي للفريق.

وعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة في الساعات الماضية وتم الاتفاق فيها على تمديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة عامين ليرتبط بالفريق حتي 2023، مع تعديل التعاقد ووضعه في مصاف الفئة الاولى.

وتم تأجيل تمديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان وأحمد فتحي لنهاية شهر مارس المقبل وسيتم فتح المفاوضات عن طريق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بجلسة مع اللاعبين في نهاية الشهر القادم.

واكد عبد الحفيظ على أن النادي يريد الإبقاء على جميع اللاعبين ولذلك ستكون الأيام القادمة مفتوحة لتمديد عقود اللاعبين والتي بدأت بتجديد عقد أيمن أشرف في الأيام الماضية