رياضة | مفاجأة.. ليفربول يتواصل مع دورتموند لضم سانشو بمبلغ خيالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليفربول يتواصل مع دورتموند لضم سانشو بمبلغ خيالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الصحفي الإنجليزي بجريدة ديلي ميل ‏دومينيك كينج اليوم الخميس عن مفاجأة من العيار الثقيل حول تواصل نادي ليفربول الإنجليزي مع نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني ورغبتهم في التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي جادون سانشو مهاجم النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الصحفي الإنجليزي:" إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أخبروا نادي بوروسيا دورتموند الألماني برغبتهم في التعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط الهجوم بطلب من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي و من المتوقع أن يُطالب النادي الالماني بورسيا دورتموند بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب الشاب".

وأضاف دومينيك كينج: "ليفربول قام بصفقة قياسية مع شركة نايك التي ترعى اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب سانشو المحترف ضمن صفوف نادي بروسيا دورتموند الألماني و أيضا النادي يأمل بأن علاقات المدرب الألماني يورجن كلوب مع فريقه السابق دورتموند تكون لصالحهم في سبيل السعي وراء اللاعب الانجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الريدز".

يذكر أن العديد من التقارير الألمانية و الإنجليزية أكدت رغبة رحيل سانشو عن صفوف دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة والانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز وسط اهتمام كبير من نادي ليفربول ومانشستر يونايتد بالإضافة إلي تشيلسي.