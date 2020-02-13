شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الترجي: نحتاج إلى الفوز ببطولة السوبر غدًا امام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث إيهاب المباركي قائد الترجي التونسي، عن مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي، مساء غداً الجمعة.

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، مساء الغد، للمنافسة على لقب كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها في قطر.

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وقال المباركي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل انطلاق مباراة السوبر الإفريقي: «نحتاج إلى التتويج ببطولة السوبر على حساب الزمالك».

وأضاف: «قمنا بالاستعداد جيداً للمباراة وجاهزون للفوز، حصلنا على ألقاب كثيرة ويتبقى لنا الفوز ببطولة السوبر الإفريقي».

وأكمل: «هذه البطولة لابد أن نحصل عليها لأن الجيل الحالي من الفريق لم يحصل عليها قبل ذلك، ونعلم الكثير عن فريق الزمالك».

وأتم: «فرجاني ساسي لاعب الزمالك، صديق لنا ولكن الآن هو يلعب في فريق منافس».